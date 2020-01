Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla alla vigilia del match con l'Atalanta: "L'Atalanta sta lavorando benissimo, sotto tutti i punti di vista, societario e in campo. E' la squadra che ha fatto più gol in campionato. Ha un potenziale importante e può fare ancora meglio; pure loro hanno avuto delle problematiche nei momenti cruciali ma domani saranno al completo. Noi andremo a Bergamo vogliosi e umili per cercare di fare risultato".



D'Aversa prosegue, come si legge su Repubblica.it: "L'Atalanta è forte fisicamente. Dobbiamo essere bravi a lavorare di reparto e nei duelli personali. E' una delle squadre più forti in campionato e hanno anche passato il girone di Champions League",



Sul mercato: "Mercato? La società e il direttore sportivo sanno bene cosa fare e di cosa c'è bisogno. Noi dobbiamo pensare alla gara di domani, affrontando la sfida al meglio. Non è un impegno semplice ma nel calcio nulla è impossibile".



Su Kulusevski: "E' riconoscente nei confronti del Parma: è pronto per la gara di domani. Vuole continuare a crescere e dimostrare tutte le sue qualità".



Infine: "Cornelius? Oggi si è allenato con la squadra, lui e Inglese saranno convocati. Roberto è più pronto fisicamente. Li ringrazio entrambi, perché sono rimasti a Parma a lavorare durante la sosta. Scozzarella invece si è curato altrove, ha ripreso questa settimana con noi e non è ancora al 100% della condizione. Conosciamo tutti il suo valore, il fatto che lavori con me da tanto è un vantaggio".