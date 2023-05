Dura la vita per chi retrocede. In Premier League quest'anno l'"onta" della discesa in Championship può toccare club nobili, che non conoscono da tempo che l'aria del campionato più bello del mondo: dal Southampton, che milita nella massima categoria inglese da ben 12 anni ed è quasi spacciato, al Leicester, che appena sei anni fa trionfava con Claudio Ranieri vincendo uno dei titoli più inaspettati di sempre, passando per il Leeds dell'italiano Radrizzani, interessato anche all'acquisto dell'Inter, ma anche per il ricchissimo Nottingham Forest del greco Marinakis, concludendo con la "nobile decaduta" Everton, al top del calcio d'Oltremanica da ben 72 anni, con l'ultimo campionato in seconda divisione che risale al 1950/51.



I GIOIELLI IN VENDITA - Come spesso capita nel calcio in questi casi, nubi di squadre interessate ai gioielli che potrebbero decidere di partire in caso di nefasto evento si addensano come avvoltoi alle porte delle dirigenze dei club implicati, per convincerle a far partire i pezzi pregiati, o all'uscio delle case dei giocatori che stanno maturando nella mente cambiamenti in merito al proprio destino. Calciomercato.com ha selezionato tre giocatori per club, di quelli che sono a serio rischio di addio alla Premier: Southampton, Leeds, Leicester, Everton e Nottingham Forest, basandosi sull'età e sul tipo di appeal che può avere un campionato come la nostra Serie A.



Nella gallery i consigli per gli acquisti da non perdere:



@AleDigio89