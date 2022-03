La striscia positiva che sta attraversando in campionato la Juventus sta solo offuscando dei problemi strutturali che presto il club dovrà risolvere. La questione legata al non rinnovo di Dybala ha avuto, ovviamente, un impatto molto forte a livello mediatico, ma sono- Il brasiliano è giunto al settimo anno a Torino e il suo rendimento è inequivocabilmente al di sotto rispetto a quello dei tempi migliori.(anche dopo l’errore che è costato la finale di Supercoppa con l’Inter)ma le perplessità delladirigenza sono più che evidenti.Il contratto è in scadenza nel 2023 egià dalla prossima finestra estiva per potersi. Una scelta chiara e condivisibile, ma sarà dal mercato in entrata che la dirigenza dovrà trovare il giusto innesto in quanto le soluzioni interne provate da Allegri nel corso di questa stagione non possono rappresentare un’opzione significativa per il futuro.Il tecnico bianconero sta alternando i due giocatori nell’ultimo mese visto l’infortunio al polpaccio che ha costretto Alex Sandro ai box, ma le prestazioni di entrambi possono essere catalogate solo in un’ottica di valide alternative per la prossima stagione.prospettando a De Sciglio un rinnovo di contratto per i prossimi due anni a circa 2 milioni di euro a stagione, mentre per Pellegrini l’accordo è già a lungo termine con 1,3 milioni l’anno fino al 2025., ingredienti importanti che sia De Sciglio che Pellegrini hanno sempre dimostrato nel corso della stagione con le rispettive 24 e 16 presenze,che ha la necessità di alzare l’asticella della qualità fin da subito.