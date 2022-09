Tuchel esonerato dal Chelsea, che paga 23 milioni di euro per “acquistare” Potter dal Brighton: mercato degli allenatori sempre open, anche a campionato in corso. In Inghilterra va cosi. Da noi come andrebbe? Teniamo aperto il mercato degli allenatori tutto l’anno? Rispondete pure nei commenti, chiedendo magari l’intervento di Mario Sconcerti o Gianni Visnadi. Giusto forse no, tecnicamente corretto magari ancora meno, ma sarebbe divertente, sì: da Allegri a Spalletti, in ordine alfabetico, tutti pronti a cambiar panchina. Proviamo un campionato e vediamo l’effetto che fa?







Intanto, questo sì fa effetto, stupisce la rapidità con cui si aprono e si chiudono i cicli vincenti. Parliamoci chiaro: del Chelsea di Tuchel non c’è più traccia. E attenzione anche al Liverpool di Klopp. Il 4-1 subito in Champions non sarà “the end” come - per esempio - quell’8-2 del Bayern sul Barcellona di Messi. Ma teniamo a mente quel che è successo martedì notte a Napoli…