La Roma è avvisata, ma chissà che quello che presto sarà un avversario in Europa League non possa trasformarsi in un potenziale obiettivo di mercato per il futuro. A Gent sono abituali ad allevare e lanciare nel calcio che conta talenti in quantità: da Courtois a Koulibaly, passando per de Bruyne, Milinkovic-Savic e Bailey, il prossimo gioiello in rampa di lancio si chiama Jonathan David.



CHE IMPATTO - Canadese di origini haitiane, cresciuto nel quartiere newyorkese di Brooklyn, è stato acquistato dal club belga nel gennaio 2018 e l'impatto in Europa per l'attaccante classe 2002 è stato immediato: ha concluso la sua prima stagione con un bottino di 14 gol e 5 assist in 43 partite, mentre quella in corso lo vede già a quota 13 reti e 9 passaggi decisivi dopo le prime 30 apparizioni in tutte le competizioni. David è un giocatore che fa della rapidità, dell'esplosività muscolare e del cinismo sotto porta le sue qualità migliori. Destro naturale, ma in continuo miglioramento anche con l'altro piede, può agire anche da seconda punta e da trequartista potendo disporre di una facilità di corsa, di un dinamismo e di una personalità innata nel cercare l'uno contro uno che hanno da subito stregato il suo allenatore Vanderhaeghe.



IL COLPO DI FRIEDKIN? - L'interesse delle principali concorrenti del Gent, Anderlecht e Bruges in testa, ma anche di sempre più squadre in giro per l'Europa ha fatto impennare la sua valutazione di mercato fino a 20 milioni di euro (e spinto il suo club a prolungare il contratto fino a giugno 2022), complice anche una Gold Cup disputata da protagonista con la maglia del suo Canada, chiuso ai quarti di finale con 6 gol in 4 partite. Stravede per il Barcellona, è cresciuto nel mito di Cristiano Ronaldo, Ronaldinho e Neymar, ma nutre pure una grande passione per il basket e per la stella dei Brooklyn Nets Kevin Durant. NBA che fa rima con Stati Uniti, da dove potrebbe arrivare nelle prossime settimane il nuovo proprietario Dan Friedkin. E chissà che tra gli acquisti da regalarsi per il futuro non ci sia anche David, un colpo a "stelle e strisce".