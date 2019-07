La Juventus si è già portata avanti, anticipando tutti: Aaron Ramsey è già ufficiale, Adrien Rabiot lo diventerà a ore e Gigi Buffon è vicinissimo a tornare. Una tripla mossa da applausi, quella di Fabio Paratici, capace di accaparrarsi due ottimi centrocampisti a costo zero, aggiungendoci il romantico ritorno del portiere. Eppure, di merce preziosa sul mercato ce n'è ancora.In porta, convicinissimo all'approdo alla Juventus, resta poco. A qualcuno, però, potrebbe fare molto comodo l'esperienza di. In difesa, spunta, che ha annunciato l'addio al Paris Saint-Germain. Per il brasiliano, il futuro è tutto da scrivere: stuzzica l'ipotesi Premier League, ma su di lui si sono fatte vive anche Inter e Siviglia. Compagno di Nazionale in Coppa America è, che ha salutato l'Atletico Madrid ed è ancora incerto in merito al futuro. Lo stesso vale per, in uscita dal Manchester United: su di lui c'è la Lazio, più defilate Inter e Juve. In mezzo, invece, spazio a, ex capitano del Chelsea, e a, che non ha rinnovato il suo contratto con l'Arsenal. Per diverse squadre di Serie A, però, ecco tanti giocatori d'esperienza che potrebbero rivelarsi utili: da Ignazio Abate ad Andrea Raggi, passando per Pasqual e Basta.In mezzo al campo, spicca il nome di, che deve ancora scegliere se proseguire con il calcio giocato (Fiorentina in pole) o ritirarsi. Accanto a lui trovano spazio, che ha lasciato il Manchester United ed è vicino al Psg, e, ex West Ham. Occhio anche al trittico di centrocampisti in uscita dal Milan:possono essere scommesse free. In attacco, invece, spazio alla fantasia: in pole c'è, seguito soprattutto dal Parma. In Premier League, ecco la velocità di, oltre all'ex Juventus e Tottenham. Impossibile, infine, non menzionare la coppia in uscita dal Bayern Monaco: nonostante l'età, le ipotesipossono regalare ancora parecchie emozioni... FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com