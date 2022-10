Ieri Andreas Christensen è uscito acciaccato dal terreno di gioco, dopo uno scontro fortuito con il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan. Il difensore del Barcellona ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia e dalle prime valutazioni potrebbe aver bisogno dalle due alle tre settimane di stop. Quando la caviglia si gonfierà si avranno notizie più chiare in merito al suo rientro in campo, ma la sua assenza contro l'Inter per il ritorno di Champions appare abbastanza scontata.