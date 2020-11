Categoria che va protetta: i sottovalutati della Serie A. Quelli che nella foto di gruppo, quando si vince, stanno un passo indietro o vengono nascosti dai big. Quelli che non te li aspetti perché li pensavi troppo giovani o troppo vecchi, fuori contesto, immaturi, poco pronti. E invece sono qui a stupirci. Quelli che si vedono poco, ma si sentono molto. Quelli fondamentali per gli equilibri, amati dagli allenatori e proprio per questo ritenuti indispensabili. Quelli che ti accorgi di loro quando non ci sono.



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LA TOP 10