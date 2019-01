Praticamente dall'inizio del mercato il Bologna, alla ricerca di un difensore centrale, sta cercando di sondare la disponibilità di Lorenzo Tonelli, centrale prestato in estate alla Sampdoria dal Napoli. I rossoblù avrebbero voluto approfittare anche della situazione del giocatore, arrivato a Genova in prestito con obbligo di riscatto dopo un certo numero di presenze (si parla di 19 o 20 partite) per una cifra importante, vicina agli 8 milioni di euro.



Anche negli ultimi giorni i rossoblù sarebbero tornati alla carica per l'ex Empoli, ricevendo però un secco 'no' dalla Sampdoria. Secondo Il Secolo XIX i blucerchiati starebbero facendo muro di fronte alle avances del Bologna per Tonelli. Da Corte Lambruschini sembrano intenzionati a trattenere il difensore sino al termine della stagione, per poi negoziare l'eventuale riscatto con il Napoli, ammesso che Tonelli non raggiunga prima il numero minimo di presenze necessarie per il riscatto.