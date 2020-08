Una partita di calcetto, innocente, datata ormai due settimane e di cui ormai tutti parlano nel mondo del jetset dopo le positività al Covid-19 riscontrate per Flavio Briatore e Sinisa Mihajlovic, che a quell'appuntamento hanno partecipato. Un match tra amici, organizzato dal petroliere iraniano Hormoz Vasfi in una struttura alberghiera di lusso della Costa Smeralda, ha finito per scatenare la preoccupazione di chi quel giorno era sul campo e di chi ha poi posato in foto, una normalissima foto tra amici in una normalissima giornata di vacanza.



Le positività di Briatore e Mihajlovic e il ricovero in ospedale per l'imprenditore cuneese - proprietario del noto Billionarie, diventato un importante focolaio di trasmissione del virus con diversi impiegati contagiati (uno in gravi condizioni, è stato intubato) o finiti in isolamento fiduciario - hanno generato inevitabilmente un po' di allarmismo e così, dall'ex presidente della Fiorentina Andrea Della Valle (che non ha giocato la partita), al presentatore tv Paolo Bonolis, si sono sottoposti al tampone e sono risultati negativi. Così come il cantante Fabio Rovazzi o il giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia, che ci tiene a precisare come l'attenzione dovrebbe essere posta su altro piuttosto che sulla partita di calcetto: "Chi ha avuto in mano le chiavi del divertimento ora si deve passare la mano sulla coscienza".