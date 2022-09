Nella nostra gallery analizziamo i casi principali

. Tanti gli infortunati di ritorno da Nations League e amichevoli, un problema in vista della ripresa dei campionati. Qualcuno si era presentato già acciaccato ai raduni e di fatto non è sceso in campo con i connazionali, è il caso ad esempio dei milanisti(poi recuperato) e. Altri, invece, hanno riportato guai che rischiano di tenerli fuori dai giochi anche a lungo in uno dei momenti più topici della stagione, quello che porta al Mondiale che si disputerà a dicembre: l'farà a meno di, ildi, ma attenzione anche al, eurorivale dei nerazzurri, a pezzi dopo la pausa.: lesione dell'adduttore con la Croazia contro l'Austria. Almeno un mese di stop, tenta il recupero per la Juventus (6 novembre).