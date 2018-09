E' stata la serata del tacco in Europa League: dall'assist di Felipe Caicedo per Luis Alberto in Lazio-Apollon Limassol fino allo splendido gol del vantaggio Salisburgo nel derby Red Bull contro il Lipsia, orchestrato magicamente dal colpo dello scorpione di Junuzovic e dal tacco volante di Wolf, per finire con il magnifico passaggio di Raphinha per Cabral in Sporting Lisbona-Qarabag.



Gustateveli tutti nella gallery qui sopra!