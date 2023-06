Nei tanti festeggiamenti per la vittoria della Champions League del Manchester City chi ha rubato la scena è stata una protagonista inattesa. Stiamo parlando di Isabel Haugseng Johansen, la fidanzata di Erling Haaland. Bellissima, sorridente e avvolta dalla bandiera della sua Norvegia, la ragazza non è passata di certo inosservata e si è presa i riflettori di appassionati di calcio e non. Ma chi è la bella Isabel?



19enne, ha giocato a calcio per la squadra del Bryne, città natale sua e del bomber biondo. I due hanno militato nelle giovanili del club nello stesso periodo ed è lì che è scoccata la scintilla. La carriera nel calcio poi non è andata come quella del fidanzato e ora Isabel lavora come commessa part-time in un negozio di moda. Molto riservata, parca di foto sui social e di party tra vip, è lei uno dei segreti di un centravanti così prolifico. Lo ha seguito infatti prima a Dortmund e ora a Manchester. Molto affiatati, la loro relazione è duratura e felice. Come rivelato dal Sun: "Erling ha il mondo ai suoi piedi e le donne fanno la fila per essere la sua compagna. Ma è molto sensibile e non vuole saperne di lasciare una ragazza della sua città natale che conosce da anni”. In una vecchia intervista Haaland aveva rivelato che la sua vera fidanzata fosse il pallone. Poi è arrivata Isabel e tutto è cambiato. Ecco la GALLERY che la ritrae in tutta la sua bellezza.