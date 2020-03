Scorri la gallery per scoprire gli altri 10

Grandi attaccanti, giovani interessanti, occasioni di mercato. Sono molti i giocatori in scadenza il 30 giugno, a caccia di un nuovo contratto. Alcuni di questi potrebbero restare dove sono, come nel caso di Dries Mertens, vicino al prolungamento con il Napoli, altri pensano già a una nuova avventura, come per esempio David Silva, che ha già fatto sapere di voler lasciare il Manchester City al termine della stagione.. Spoiler: è stato difficile scegliere, sono rimasti fuori oltre ai già citati Mertens e David Silva, anche Mario Gotze del Borussia Dortmund, ​Ryan Fraser del Bournemouth e il giovane talento del Psg Adil Aouchiche.Il portiere argentino classe 1993 è uno dei pilastri del Nizza Vieira, ma ancora non ha trovato l'accordo per il prolungamento. Soprannominato The Wall, in molti lo vorrebbero vedere con la maglia dell'Albiceleste.