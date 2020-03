A gennaio sembrava essere sul punto di partenza: valigia in mano, biglietto per lapronto a raccoglierlo in. E invece, Samu, non ha voluto sapere ragioni:. Gli infortuni ne stavano segnando il percorso, con qualche ostacolo di troppo da superare e buche sempre dietro l'angolo; ma l'ex Villarreal, velocemente, con caparbietà, è andato avanti per la sua strada. Che evidentemente era quella giusta.si è preso la titolarità e il posto che fu di: esterno a destra, pronto a rientrare sul mancino, ma anche a sacrificarsi, rincorrendo l'avversario, non risparmiandosi mai. Neldi, il classe '95 ha trovato la sua giusta dimensione, diventando, secondo i dati WhoScored, il giocatore che più ha creato per i compagni in Europa: 31. Lavorare per i compagni, non per sé: questo il segreto del malagueño.Sta recuperando il tempo perso, quindi,: è vero, le reti in rossonero sono solo 5, ma l'atteggiamento sta premiando, tanto che ha conquistato anche i tifosi.. Sì, perché appena acquistato, l'attuale dirigente delparlava così del mancino arrivato dal Sumbarino Amarillo: "Chi mi incuriosisce di più? ​Castillejo, per la sua personalità, il suo tipo di gioco e le sue caratteristiche. Credo potrà essere una gran sorpresa". La sorpresa, ora, è diventata certezza. E nel Milan verticale del futuro, ci sarà ancora spazio per Samu Castillejo.