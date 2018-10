In quarantaquattro anni di professione ho visto più di 50 derby dalla tribuna stampa, maIl quotidiano del pomeriggio “La Notte”, che allora si stampava a Milano, aveva indettogarantendo per la stagione successiva un abbonamento in omaggio alle partite di Inter o Milan ai venti lettori che avrebbero ottenuto più punti.Sperando in un derby con molti gol e diversi goleador, ritagliai dieci tagliandi recuperati anche nei bar degli amiciSapete come finì quel derby delCon un 5-1 percon sei giocatori diversi in gol, che ricordiamo volentieri:per i nerazzurri, più l’unico gol rossonero di. Mi andò di lusso perché, poi regalato a mio fratello Paolo.Era il mio anno fortunato, perché, anche se le emozioni di questa partita rimangono per sempre. E così, in ordine cronologico, dopo quel mio ultimo derby in mezzo ai tifosi stravinto dall’Inter,. Un derby doppiamente storico e non per la data insolita. Era il 3 luglio 1977, infatti, quandoQuella seraCi fu, chiamato a sostituire Marchioro durante la stagione, che con quel successo ottenne. E ci fu anchecapitano e bandiera dell’InterE allora vale la pena ricordare le due formazioni. Milan: Albertosi; Sabadini, Maldera; Morini, Bet, Turone; Bigon, Biasiolo, Calloni, Rivera, Braglia. Inter: Bordon; Canuti, Fedele; Oriali, Gasparini, Facchetti; Pavone, Merlo, Anastasi, Mazzola, Mariani.. Due derby nella semifinale del 2003 mai così ravvicinati, ad appena sei giorni di distanza tra l’andata mercoledì 7 maggio e il ritorno martedì 13 maggio, ovviamente sempre a San Siro,Dopo il primo 0-0, teoricamente sul campo del Milan, ecco l’1-1 in casa dell’Inter che per effetto del valore doppio dei gol in trasferta qualificava i rossoneri, poi vincitori della Champions ai rigori contro la Juventusquandosubentrato a Crespo, negò all’Inter il gol del 2-1 e quindi l’accesso alla finale.E proprio ricordando quelle due serate di grande calcio, il punto più alto per Inter e Milan,. In fondoE allora, dopo aver visto la finale Real Madrid-Atletico Madrid, proprio a San Siro nel 2016, perché non sognare