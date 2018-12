"​Se a giugnoavrà bisogno di qualche giovane della mia nazionale, per gli, non ci saranno problemi: anche perché questa Under e' forte e può davvero vincere la competizione". Parola di Roberto, il commissario tecnico dellamaggiore, che già guarda al 2019. Sì, perché in, si disputerà la competizione iridata, che manca nella bacheca azzurra dal 2004.(Ricordiamo che l'Italia giocherà le gare di qualificazione all'Europeo il'8 giugno e l'11 giugno contro Grecia e Bosnia). La regola dice che possono essere convocati i giocatori nati dopo il primo gennaio 1996. Quindi, per esempio, uno come Lorenzo, mai portato in questo biennio da(che però lo ha portato e Euro 2017 e anche nella Nazionale maggiore), può "aiutare" gli Azzurrini. Se per il trequartista titolare della Roma sembra esserci già un presente "da grande", ci sono tanti altri giocatori pronti a scendere per provare a sbancare.- Gianluigi, nato nel '99; Nicolò, nato nel '97; Federico, nato anche lui nel '97; considerando che ci sono anche i giovani che possono salire dall'(ma attenzione, c'è ilche finisce il 15 giugno), e già chiamati da Mancini nell'Italia dei big, vale a dire i classe 2000e il '99, già comunque nel giro dell'Under 21. Una formazione per vincere, una formazione per sognare, una formazione per riportare il titolo in Italia dopo 15 anni.vinse il titolo di capocannoniere,segnò in finale.: Audero; Calabresi, Romagna, Bastoni, Pezzella; Mandragora, Locatelli, Zaniolo; Orsolini, Cutrone, Parigini.',: Donnarumma; Calabria, Mancini, Romagna, Dimarco; Pellegrini (Mandragora), Barella, Zaniolo; Chiesa, Cutrone, Kean.