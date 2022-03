Ilha cambiato rotta. Lo ha fatto in campo, con l'arrivo diche ha rivitalizzato l'ambiente e permesso di lanciare nuovi giovani. Lo ha fatto sul mercato, dopo l'addio doloroso di Lionel Messi e alcune scelte controverse e discusse, come l'arrivo dia gennaio: 55 milioni di euro per il solo cartellino e un ricco ingaggio, cifre che hanno fatto storcere il naso vista la delicata situazione economica in cui versa il club (ricordare le difficoltà nell'iscrizione dei nuovi acquisti alla lista della Liga, visti i paletti imposti dal massimo campionato spagnolo), a cui hanno fatto seguito l'arrivo di, a titolo gratuito dall, e il ritorno di, in prestito dal. Dopo le spese 'folli', però, i blaugrana hanno cambiato ulteriormente registro e hanno già iniziato a muovere i primi passi per il mercato estivo, al momento caratterizzato da un numero:- Già, perché i primi affari che Laporta sta definendo per luglio coinvolgono. La difesa, di fatto, sarà rinnovata per buona parte sfruttando questo metodo e 'soffiando' giocatori alcampione d'Europa.è ormai pronto a fare ritorno in Spagna nonostante le offerte di rinnovo dei Blues, convinto dalla proposta biennale del Barça che nel frattempo avrebbe già messo le mani su: il danese addirittura, sostiene l'edizione odierna di Sport, avrebbe già sostenuto lunedì le visite mediche con i catalani. La rivoluzione a zero tuttavia non coinvolge solo la difesa e anche per il centrocampo la linea non cambia, con un nome ben noto alla Serie A:. L'ivorianoe ilha messo sul piatto un progetto tecnico molto allettante, ma c'è da vincere la concorrenza dell'che a sua volta si è fatto avanti con convinzione.- Un mercato a zero per riportare in equilibrio i conti dopo l'investimento per Ferran Torres. Oppure, un mercato a zero per preparare il terreno a un nuovo colpo da novanta, perché nei pensieri del Barça c'è sempre. Le condizioni economiche del colpo sono note e importanti:e strapparlo alper il giocatore e una ricca commissione per l'entourage del norvegese. Per il Barcellona non c'è però solo la questione economica da affrontare, ma anche la folta e agguerrita concorrenza per Haaland: illo ha 'prenotato' per il 2023 (scadenza del contratto), ma non esclude di anticipare l'offensiva qualoradecidesse clamorosamente di restare al, che a sua volta potrebbe affondare il colpo in caso di addio di Kylian; ilè sempre alla ricerca di un nuovo centravanti e Haaland è con Kane sulla shortlist di Guardiola; anche lopuò rientrare in gioco, soprattutto seopterà per un nuovo addio dopo una sola stagione. Tante rivali da superare e conti da far quadrare, ma Laporta continua a non chiudere la porta al sogno Haaland. E i colpi a zero possono essere il preludio per l'assalto definitivo.