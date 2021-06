Trasferimenti casalinghi, Milano-City. Dal Milan all'Inter, senza salti temporali,, se nel passaggio ha migliorato il proprio livello. Occhio:Mercato di riparazione del novembresi sfila la maglia rossonera e indossa quella nerazzurra. Barluzzi chi? Veneto, 32 anni, portiere, soprannome «Scossa» per le uscite spericolate. La chiamata dell'Inter arriva all'improvviso,1962-1967), prima da riserva di Ghezzi poi da titolare., giocherà una sola partita, in Coppa Italia. Per Barluzzi, molto meglio l’esperienza milanista. Il salto delè quello diNell’estate che lo porta a vincere il Mondiale, l'allora 25enne difensore. La rottura col Milan è dolorosa, nella trattativa entrano anche(che l'anno dopo torna all'Inter) e, che fanno il viaggio inverso. Se il trasferimento di Barluzzi era sembrato occasionale e riguardava un calciatore a fine carriera, quella del 1982 è la prima campagna acquisti che vede i due club cittadini lavorare ad un vero scambio.La storia si ripete quasi vent'anni dopo. Nelpassa. Per l’argentino meglio l’esperienza col Milan. Nell'anno dello scudetto di Zaccheroni 1998-99, aveva contribuito alla causa con buona frequenza. Più o meno è quello che accade l'anno dopo ():. Il Coco del Milan - seppure a fasi alterne - è un terzino che si guadagna la Nazionale e la convocazione al Mondiale di Corea-Giappone 2002, quello dell’Inter (2002-2005) gioca solo un campionato, appena dignitoso, ma senza squilli, per poi timbrare una manciata di presenze prima di congedarsi. Il terzino danesemilita nel Milan, che lo acquista dall'Udinese prima dei Mondiali di Francia del 1998, per cinque stagioni (tre da titolare), vincendo anche uno scudetto (con Zaccheroni in panchina). All'inter il suo apporto è molto più modesto: un solo campionato, prima di lasciare l’Italia - ci era arrivato nel 1993 - tentare l’avventura tra Norwich e Borussia Mönchengladbach e chiudere la carriera in patria, con l’Odense, la squadra della sua città.Uno comenon bisogna mai prenderlo sul serio. In forza al Milan dice che «Sopra al Milan c’è solo il cielo»: è il gennaio del 2011 e ha appena rotto violentemente con la Sampdoria. Un anno e mezzo in maglia rossonera, 7 gol complessivi, Allegri a gestirlo.. Meglio dal punto di vista realizzativo - 7 gol in un solo anno - ma stessa solfa per quanto riguarda il rendimento. E con Stramaccioni volano gli stracci., raccontando che «Stramaccioni è la persona più brutta che ho incontrato nel mondo del calcio». Diversa la versione di Strama, che raccontò di un confronto molto acceso, ma senza botte. E che parlò di un Cassano «bugiardo e vile».(ed è stato poi esonerato), nella sciagurata stagione della retrocessione in B (1982). Con l’Inter - dopo una breve parentesi al Bari - arriva 4° in campionato.(3° posto, esonerato l'anno successivo).chiamato da Ramaccioni - i due si conoscono dai tempi d'oro di Perugia - per riportare il club dalla B alla A. Missione compiuta. Nella stagione di A il Milan di Castagner arriva a metà classifica (8°), ma viene esonerato in dirittura finale per diverse vedute sulle strategie con il pres Farina.. Terzo con il Milan (2009-10), 2° con l’Inter - dopo aver preso il posto di Benitez - e vincitore della Coppa Italia.