, è stata anche l’occasione per vedere all’opera in prima squadra i giovani della Primavera. Quello del Milan è ormai da qualche anno uno dei vivai migliori d’Italia, lo dimostra la presenza fissa di giocatori cresciuti a Milanello nella Nazionale di Mancini: Donnarumma su tutti, ma anche Pessina, Cristante e Locatelli si sono rivelati fondamentali nell’estate che ci ha riportati sul trono d’Europa. Da qualche anno, però, la Primavera del Milan è in leggera difficoltà, soprattutto a livello di risultati: l’ultima stagione, la prima dopo la risalita in Primavera 1, si è conclusa con un anonimo decimo posto. Nonostante ciò, tre ragazzi in particolare hanno brillato nel secondo tempo contro la Pro Sesto di sabato:: il primo ha già effettuato il salto fra i professionisti, mentre gli altri due sono due colonne della difesa di Giunti.L’attaccante classe 2002 di Vimercate aveva messo in mostra tutte le sue qualità già nella scorsa pre-season, convincendo il Milan a promuoverlo in prima squadra. Nella prima parte di stagione, però, ha trovato pochissimo spazio, così, a gennaio è stato ceduto in prestito alla, fortemente voluto da Ariedo Braida.. Intanto lui cerca di mettersi in mostra il più possibile: sabato le ha provate tutte, senza trovare il gol, ma ha creato tantissime occasioni e. anche senza segnare, la sua prestazione è stata assolutamente positiva.Ilera arrivato nell’ultimo giorno del mercato invernale dall’, per rinforzare la Primavera di Giunti, ma con vista sulla prima squadra, visto che il Milan non aveva ancora un vice-Theo Hernandez.: in Primavera non ha brillato e in prima squadra non ha mai esordito. Anche il secondo tempo della Pro Sesto non era partito benissimo.dopo un grande inserimento visto e servito da Pobega.Come Colombo è lombardo (lui è nato a Brescia) e del, ma a differenza del bomber è un difensore, terzino destro o centrale e soprattutto è molto meno famoso. Sabato, però, è stato la sorpresa più piacevole, anche se il suo nome era già apparso fra i convocati di Pioli per. Certo gli avversari non erano particolarmente forti, ma comunque è un salto di livello rispetto al campionato Primavera. Lui ha difeso con ordine, pressando alto, sempre in anticipo, sempre pulito, non sbagliando mai e non concedendo mezzo centimetro agli attaccanti della Pro Sesto.. Dipenderà molto dal numero e soprattutto dall’affidabilità tecnica e fisica dei centrali che faranno parte della rosa a disposizione di Pioli.Hanno stupito contro la Pro Sesto, ma l’estate di Colombo, Kerkez e Stanga non è finita qui. Avranno altre occasioni di mettersi in mostra, soprattutto prima del rientro dei nazionali. Poi inizierà la loro stagione, fra tante incognite e una certezza: