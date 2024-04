Da Cunha illumina il Como: gol e assist per la promozione

Manca Verdi? No problem, ilha altre frecce per l'arco promozione. Il colpo di Catanzaro ha messo in mostra una volta di più il talento di, gioiellino franco-portoghese pescato Oltralpe, che si sta confermando uno dei simboli della cavalcata lariana verso la A.Il fantasista classe 2001 ha deciso il match del 'Ceravolo' siglando il gol del definitivo 2-1 in favore della squadra del duo Oberts-Fabregas, consegnando 3 punti che potrebbero rivelarsi decisivi ai fini dell'appassionante corsa a tre con Cremonese e Venezia.Per Da Cunha, mancino in grado di far male anche col destro e utilizzato su tutto il versante della trequarti, il bottino stagionale recita 6 reti e 5 assist in 30 partite ed una centralità ormai certificata nel progetto Como. Arrivato a gennaio 2023 dal Nizza dopo aver vinto a livello giovanile col Rennes, tra lampi di classe e guizzi in grado di lasciare il segno il numero 33 rappresenta un tassello chiave nel mosaico che ad oggi vorrebbe dire Serie A.

A far notizia, oltre al gol vittoria, a Catanzaro è stato anche il curioso infortunio patito da Da Cunha in occasione dell'esultanza seguita al 2-1: travolto dall'affetto dei compagni, in particolare di Goldaniga,Un fuoriprogramma che non ha spento di certo l'euforia di Da Cunha, il quale in un'intervista di febbraio alla Gazzetta dello Sport aveva spiegato i motivi che lo hanno spinto in riva al Lago: "Ero al Nizza, ma nella prima parte della stagione avevo giocato poco e avevo bisogno di farlo. Il Como mi ha presentato un progetto interessante, sul lungo termine.. Avevo bisogno di giocare e non so se a lì avrei avuto spazio. A Como invece lo spazio c’è, c’è gente che crede in me, un progetto che mi dà voglia e che voglio continuare".

. Sono impressionato da ciò che sa fare - ha aggiunto - Ha un’età e caratteristiche diverse, ma mi colpisce davvero".