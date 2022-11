I Mondiali in Qatar 2022 rivoluzionano il palinsesto di Italia 7 Gold che ancora di più per l'occasione si tinge di rosa. Giovanna Martini torna in conduzione con Domenica Mondiale, i mondiali visti dalle donne e accanto a lei un parterre a tinte rosa con Marianna Montagnino, Lucia Petraroli e Daniela Vantaggiato.



Oltre al programma domenicale spazio anche agli appuntamenti del 'Processo ai Mondiali' con Maurizio Biscardi in conduzione accompagnato da Barbara Francesca Ovieni il lunedì e al martedì con Vanessa Minotti e la nostra partecipazione di Calciomercato.com con Emanuele Tramacere. E infine Ylenia Totino e Vittoria Castagnotto che si alterneranno in conduzione negli appuntamenti di 'Diretta Mondiale' insieme ad un ricchissimmo parterre di ospiti. Per i Mondiali 7 gold si tinge di rosa, ecco tutti i volti del canale nella nostra gallery.