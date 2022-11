Wanda Nara ha lanciato la sua nuova linea di costumi da bagno, Wanda Swim e per farlo ha scelto di non presentarsi da sola come modella (qualche scatto ovviamente c'è e ve lo mostriamo nella nostra gallery) ma facendosi aiutare ad alcune modelle in rampa di lancio in sudamerica che rappresentano tutto il popolo femminile. Una di queste è Nadia 'Nanu' Pinto, la bellissima modella curvy della campagna che incanta proprio per l'eleganza delle sue forme. La conoscevate?