La vittoria in Coppa Italia contro la Lazio ha restituito entusiasmo aldopo un periodo 'imbarazzante', come lo ha definito Gattuso. Ripreso slancio in campo e sul mercato, perché proprio nella serata di ieri è arrivata la notizia del prepotente ritorno di Giuntoli super l'attacco: un'accelerata decisa, che ha portato all'intesa per un trasferimento a titolo definitivo per una cifra complessiva di. Qualora il Napoli trovasse l'accordo con l'entourage dell'ex Sassuolo, Politano si aggiungerebbe alla lista di colpi già chiusi dai partenopei in questa sessione:(12 milioni),(20 milioni più bonus) e(14 milioni) per giugno. Una campagna acquisti ricca,Una buona fetta delle spese potrà in realtà essere assorbita grazie agli introiti che arriveranno dai giocatori ceduti in prestito con obbligo di riscatto, che al termine della stagione porteranno soldi freschi nelle casse azzurre:, circa. Cifre importanti, che potrebbero essere integrati da un'altra cessione da perfezionare a gennaio, quella di(c'è la Samp, operazione da circa) e dai risparmi sugli ingaggi dei giocatori in scadenza e lontani dal rinnovo,- Cifre alte e positive, ma potrebbero non bastare perché nei piani della società azzurra è già programmata una grande quantità di cambiamenti in vista della prossima estate:un nome già individuato, ma sono previste entrate importanti anche in attacco e in difesa. Per finanziare tutto quindi, prende sempre più corpo l'idea che al termine della stagione almeno un big debba lasciare Napoli, un sacrificio per far quadrare i conti. Marginali le situazioni di, relegato ormai a secondo di Ospina, i principali indiziati restano(il cui ingaggio da 6 milioni netti a stagione pesa molto a bilancio) ma soprattutto: difficile ipotizzare che il brasiliano possa restare in azzurro dopo le turbolente vicissitudini che lo hanno visto protagonista, per lui sono sempre aperte le porte delper rinforzare il centrocampo; permane invece lo stallo sul rinnovo di Fabian, una situazione che alimenta l'interesse delle big che nel corso delle settimane si sono messi sulle sue tracce, dalale al. Allan e Fabian,che garantirebbero un budget importante per finanziare le operazioni già in corso (Politano) e quelle future: De Laurentiis e Giuntoli studiano i conti attentamente e ci pensano, la rivoluzione azzurra potrà partire dal sacrificio di un pezzo pregiato.@Albri_Fede90