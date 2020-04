Chiuso per coronavirus, fino a settembre. Il Governo francese ha deciso, niente calcio fino a fine estate. Nei prossimi giorni saranno prese le decisioni sul fronte titolo, (che potrebbe non essere assegnato nonostante i 12 punti di vantaggio del Paris Saint-Germain sul Marsiglia), Europa ed eventuale retrocessioni, se dovesse contare l'ultima classifica, Psg e OM giocherebbero la prossima Champions League, il Rennes i preliminari, il Lille l'Europa League.della prossima stagione.Dubbi, che troveranno presto risposte. La scelta del primo ministro Edouard Philippe di chiudere e quindi di non far giocare il resto della stagione è stata presa per salvaguardare la salute del popolo francese e del sistema sanitario nazionale, maOltre ai mancati introiti commerciali, di merchandising e legati alla vendita di biglietti,spesso necessarie per la sopravvivenza. Senza partite da trasmettere, infatti, Canal + e BeIN Sports non sono disposte a pagare le rate restanti.Uno scenario che qualcuno in Francia considera apocalittico, che di certo influirà sulle scelte future, anche di mercato. Molti club potrebbero essere costretti a vendere i loro talenti, a cifre inferiori rispetto a quelle di qualche mese fa.Soprattutto l'OL non è in una posizione di forza: attualmente è senza Europa, impossibile pensare di mantenere una stabilità economica senza cessioni remunerative.