. In quasi dodici anni da capo allenatore (Espanyol, Southampton, Tottenham e Paris Saint Germain) ha vinto solo e ultimamente una Coppa di Francia e una Supercoppa francese, ma è riuscito a perdere la finale di Champions League alla guida del Tottenham e, da quando è arrivato a Parigi, a buttare un campionato a beneficio del Lille che, ad inizio agosto, lo ha battuto anche in finale di Supercoppa. Chiamato da Leonardo a sostituire, che l’anno prima aveva portato il Paris in finale di Champions, Pochettino si è fatto estromettere dal Manchester City nella semifinale della Coppa più importante., meno che mai adesso che è arrivatoe sta per arrivare. Tuttavia vien da chiedersi perché mai si sia arrivati a sostituire Tuchel (due campionati, quattro coppe e la finale di Champions nel suo curriculum) con Pochettino (zero titoli fino all’approdo di Parigi). Dicono che Tuchel non avesse buoni rapporti con Leonardo e che anche lo spogliatoio, diviso in clan, lo sopportasse poco. L’avvicendamento, però, è stato disastroso e l’ultima caduta di Pochettino, nella finale di Supercoppa, ha fatto alzare le antenne anche ai meno prevenuti. L’allenatore argentino in 35 partite ufficiali ne ha perse otto e nessuno dei suoi cinque predecessori (Koumbuaré, Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel) aveva fatto peggio di lui.Ora la grande domanda è la seguente:Avete fatto caso che nessuno dei tre è un centravanti puro?Ci sarà da lavorare e ci sarà anche raccontare perché l’unica cosa certa è che all’emiro di Doha, nell’anno - il prossimo - del Mondiale in Qatar, non basterà certo vincere il campionato.. E Pochettino rischia di essere travolto non solo dalle personalità ingombranti che ha in rosa, ma anche da qualche altro piccolo evento nefasto. Sabato è cominciata la Ligue 1 e, dopo appena nove minuti, la neopromossa Troyes è andata in vantaggio su calcio d’angolo. A rimettere le cose a posto ci hanno dovuto pensare due interisti (pagato un mese fa 60 milioni e50 l’anno scorso), ribaltando il risultato con un gol a testa.Ma fossi in lui, Pochettino intendo, non dormirei sonni tranquilli.. Forse un aiuto glielo potrebbe dareche, secondo logica, è il dirigente che lo ha scelto, ma. Del resto se al Paris tanti passano e nessuno resta, una ragione ci sarà. Pochettino prova a resistere, ma sa che sarà dura.@gia_pad