Chi lascia Milano, resta col cerino in mano. Nelle ultime stagioni Inter e Milan hanno dovuto, a malincuore, veder partire diversi ottimi calciatori che si erano riscattati o erano addirittura diventati grandi con le maglie nerazzurre e rossonere: Il richiamo dei corposi stipendi che purtroppo (o per fortuna) un club di Serie A non è più in grado di garantire ha portato alla "fuga di piedi", il fenomeno contrapposto al "rientro dei cervelli".



RICCHI E SCONTENTI - Una scelta che, almeno dal punto di vista sportivo, non sembra aver pagato, per quanto riguarda l'Europa: sono tutti quanti stati eliminati dalla Champions League, mentre Milan e forse Inter i quarti li giocheranno. Un monito per il futuro parigino Milan Skriniar ed eventualmente per l'indeciso Leao?



Di seguito tutti i casi di "ricchi e scontenti":