La chiusura della tre giorni di competizioni Europee con le gare di Conference ed Europa League domina le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, 10 marzo 2023 che si affacciano anche al prossimo turno di campionato che parte ufficialmente questa sera.



"A volo d'Angel" campeggia su tutti e tre gli sportivi nazionali, con il gol di Di Maria che ha lanciato la Juventus contro il Friburgo ha lasciato il segno. Per il Corriere dello Sport, "Lukaku si prende l'Inter" nella sfida contro lo Spezia di questa sera. Infine occhio al mercato con il Milan che, secondo la Gazzetta dello Sport, grazie ai soldi della Champions riapre i discorsi sul futuro di Rafael Leao e Brahim Diaz.



