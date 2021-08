Nell'ultimo venerdì di mercato Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus per tornare al Manchester United: in giornata i Red Devils hanno fatto l'accelerata decisiva superando il City e ufficializzando l'arrivo del portoghese. CR7 oggi non si è allenato con la Juve ma in mattinata di era presentato alla Continassa per salutare i suoi ex compagni dopo aver svuotato l'armadietto.



I SALUTI - Dopo aver condiviso lo spogliatoio per tre anni, alcuni giocatori della Juve - ed ex - hanno mandato un messaggio a Cristiano attraverso i loro profili social. Da Dybala a Pinsoglio, tra i messaggi spunta anche quello di Merih Demiral che affronterà il portoghese con l'Atalanta nel girone di Champions. Sfoglia la gallery per vedere tutti i messaggi dei suoi ex compagni