Sta facendo il giro del web l'iniziativa di Spotify, il noto servizio di streaming audio fra i più utilizzati per ascoltare musica e podcast. Nella giornata di oggi ha pubblicato per ognuno degli iscritti i proprio "Wrapped" una sorta di nastro riavvolto, un riassunto diviso in categorie e tante top 5, di tutto ciò che ognuno di noi ha ascoltato nel corso di questo 2022. E allora anche noi di Calciomercato.com abbiamo voluto regalare ai nostri lettori il nostro Wrapped di CM con 3 categorie, "I GIOCATORI", "L'ALLENATORE" e "IL TORMENTONE" di cui abbiamo scritto di più in questo 2022.



TOP 5 GIOCATORI

1) Dybala

2) Leao

3) Ronaldo

4) Skriniar

5) Bremer



TOP 5 ALLENATORI

1) Allegri

2) Pioli

3) Conte

4) Inzaghi

5) De Zerbi



TOP 5 TORMENTONI

1) Plusvalenze

2) I Mondiali condizionano

3) Scudetto - Si è girato Giroud

4) Pif

5) Raiola-Pimenta



15 tematiche, discorsi diversi eccoli tutti