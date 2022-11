E magari si può indirizzare anche alla Lega italiana, in difensivo silenzio rispetto all’attacco sparato da Tebas, boss della Liga spagnola. Gli atti del procedimento penale a carico di Agnelli&Co e della Juventus stanno circolando ovunque. Non ci sono segreti. E se ne resta sconcertati. Cercando di riassumere con semplicità.Spostare il pagamento degli stipendi si può, ma è necessario il cosiddetto “accantonamento”. Lo sa anche uno studente al primo anno di Economia. Non lo sapevano alla Juve?Possibile che sia stata scritta, firmata e fotografata un’irregolarità del genere? Le scritture private sono vietate, nel calcio. Non da oggi o da ieri. Da anni. E anche: è credibile che Ronaldo abbia accettato di andar via senza che quella carta venisse saldata o stracciata, delle due l’una?Negli atti della Procura di Torino sono indicate le società dei procuratori che si sarebbero prestati a giochetti vietati con l’Iva. Possibile che questo evidente illecito amministrativo sia stato attuato da (alcuni) procuratori solo con la Juventus?derivante da… nessuno lo sa! Romero o Demiral, per esempio: Strette di mano e pacche sulle spalle, foglietti come coriandoli, inchiostro simpatico?In questo mosaico complicato, mancano tasselli ed attori non protagonisti. Sono fondamentali le testimonianze dei procuratori chiamati in causa dalla Procura di Torino e naturalmente le altre società coinvolte negli affari (veri, presunti o reali: chissà) di mercato. Domanda iniziale ribadita dunque a Federcalcio, Lega e organi vari: “chi” controlla… “come controlla?Sullo sfondo resta una riflessione abbastanza malinconica, che coinvolge tutta la dinastia Agnelli a pochi mesi dal centenario della proprietà Juventus:per accettare di tornare un bravo figliolo. Nella storia del calcio, dell’economia e delle grandi dinastie, non è il primo e non sarà l’ultimo.