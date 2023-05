La Milano rossonera piange per. L’Inter vince il quarto confronto diretto della stagione e lo fa con un. Numeri che rendono ampiamente l’idea delPioli esce con le ossa rotte dal confronto con Inzaghi, incapace di dare un senso a una semifinale di Champions League.Il mondo del calcio è talmente irrazionale che uno dei più grandi protagonisti dell’diventi in pochi in mesi il principale responsabile di unacome quella che sta volgendo al termine. Stefano Pioli ha perso contatto dallo scudetto già a gennaio dopo che il richiamo di preparazione ha portato la squadra a perdersi dal punto di vista fisico oltre che lasciare per strada tanti punti subendo anche delle umiliazioni come il 4-0 dell’Olimpico contro la Lazio e il 2-5 a San Siro contro il Sassuolo.: Messias in campo (0 dribbling riusciti, 1 duello vinto, 10 palle perse) con Saelemaekers in grande forma solo in panchina, nessun cambio per provare a cambiare la gara fino al gol subito da Lautaro.Legato al Milan da un contratto fino al, Pioli sa che il suo. Fondamentale per il progetto tecnico e per le casse del club, ma anche per allontanare quell’idea diffusa che sia concluso un ciclo.