Lapunta ilper la quarta giornata deldi. Un match importantissimo per il quale misterdifficilmente rinuncerà a, viste anche le condizioni precarie di. L’attaccante spagnolo in estate si è reso protagonista di un passaggio storico dallaalla Lazio che non si verificava dagli anni 80 (Astulillo Malgioglio). Tempistiche che fanno capire la pressione che una città come Roma ti mette a livello calcistico e per la quale raramente si sono verificati “tradimenti”.– "Questa era la domanda che impazzava tra i tifosi laziali lo scorso 19 agosto, mentre i tifosi giallorossi lo sbeffeggiavano. “”, oppure “”. Questi e molti altri gli sfottò divampati dal mondo giallorosso ai quali inizialmente il classe ’87 non ha risposto.- “, stavo vivendo una situazione difficile”, queste le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del nuovo club. Poi però a parlare è stato il campo. Minuto 19 della stracittadina. Il numero 9 si fa tutto il campo in ripartenza senza palla, chiamache senza indugio lo serve e il 2-0, sotto la curva sud, è servito. Un incubo per i tifosi giallorossi, un sogno per quelli biancocelesti e il calciatore stesso.– Ma effettivamente la Lazio ci ha visto lungo a scegliere Pedro? La risposta è semplice: assolutamente sì. Il classe ’87 ad oggi è il terzo calciatore più impiegato dall’amico e mentore “Maurizio” (Sarri, ndr) visto che lo chiama spesso e volentieri così., alla faccia del “vecchietto”. Più di lui solamente) e). Nonostante qualche passo falso, come del resto tutta la squadra, in questo inizio di stagione lo spagnolo pluricampione ha stupito per applicazione e spirito di sacrificio.si è espresso così su di lui: “”.- E in effetti non ha tutti i torti il ds biancoceleste. Un attaccante voluto fortemente da Sarri e pronto a fare tutto per quest’ultimo: esterno a destra, a sinistra, fase offensiva e difensiva e all’occorrenza falso nueve.. A novembre Pedro ha giocato(tutte) collezionando. Lo scorso anno tra infortuni e un ambientamento mai completato chiuse con 40 presenze, 6 gol e 7 assist in giallorosso accumulando solo critiche. Dalle parti diinvece è diventato un beniamino "seduta stante". Scommessa vinta? Sì. Anche se ci vuole coraggio a chiamare scommessa un calciatore che ha alzato al cielo