Dura la vita per chi retrocede. Nella Liga quest'anno l'"onta" della discesa in Segunda può toccare club nobili, che non conoscono da tempo che l'aria del campionato tra i più belli del mondo: dalla delusione Valencia, che rischia di scendere dopo 26 anni, all'Espanyol, appena risalito dopo anni difficili. Due squadre che ci avevano abituato a partecipare alle Coppe europee e che possono lasciare il massimo livello del campionato spagnolo. Situazione difficile anche per il Celta Vigo, squadra che lottava per ben altri traguardi, o per il Getafe, che poco meno di tre anni fa giocava la semifinale di Europa League contro l'Inter.



I GIOIELLI IN VENDITA - Come spesso capita nel calcio in questi casi, nubi di squadre interessate ai gioielli che potrebbero decidere di partire in caso di nefasto evento si addensano come avvoltoi alle porte delle dirigenze dei club implicati, per convincerle a far partire i pezzi pregiati, o all'uscio delle case dei giocatori che stanno maturando nella mente cambiamenti in merito al proprio destino. Calciomercato.com ha selezionato alcuni calciatori dei club sopra citati, basandosi sull'età e sul tipo di appeal che può avere un campionato come la nostra Serie A.



Nella gallery i consigli per gli acquisti da non perdere:



