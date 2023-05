Prosegue stasera la 36esima giornata della Liga, iniziata ieri anche con il ko del Barcellona in casa del Real Valladolid (3-1 il finale). Gli occhi sono puntati soprattutto sui match di Villarreal, Getafe ed Espanyol: i primi inseguono la Real Sociedad per cercare di entrare in Champions, le restanti in due per evitare di retrocedere. Attenzione pure a Real Madrid-Rayo Vallecano: Vinicius, graziato dopo il rosso di Valencia a seguito degli insulti razzisti ricevuti, non sarà comunque del match. Occhio anche a Elche-Siviglia, con gli andalusi che hanno conquistato la finale di Europa League lo scorso giovedì battendo proprio la Juventus.