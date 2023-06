Mosso da un argomento debole, De Laurentiis ha fatto un’altra mossa forte delle sue:. Il francese è senz’altro l’uomo che nessuno si aspettava, è, in quanto riesce a risultare. C’è sempre qualcosa di originale nelle scelte del presidente del Napoli, anche quando appaiono a prima vista deludenti (come in questo caso, inutile negarlo). Garcia infatti non manderà i razzi sulla luna, e. Eppure l’ex tecnico di Lione, Marsiglia e Roma potrebbe avere gli strumenti giusti (non solo tattici) per consentire al Napoli di. O meglio, ai postumi della gioia. Mossa forte non significa in automatico vincente.. E quando parlo di direzione giusta non mi riferisco al gioco, né tanto meno allo sbandieratissimo 4-3-3. I casi infatti sono due: o De Laurentiis ha scelto Garcia sulla base di un fraintendimento colossale, oppure (come è più probabile) questo argomento debole del 4-3-3 assunto come criterio guida nel casting degli allenatori è solo un argomento di superficie, un ammiccamento pseudotattico nella cornice sfarzosa del Museo di Capodimonte, dove si è tenuta la conferenza di presentazione di Garcia.In questa analisi vorrei partire dalla stagione, quando sulla panchina dellaavvenne esattamente il contrario:, se non ricordo male un girone a testa. La Roma concluse l’anno con un totale di 83 gol segnati, di cui 36 con Garcia e 47 con Luciano. Evidentemente era cambiato il modo di attaccare.Qui sopra riconoscerete una occupazione della metà campo avversaria tipica del gioco di Spalletti, a prescindere dai sistemi di riferimento (4-3-3 o 4-2-3-1)., assestandosi volentieri e tendenzialmente di più col palleggio corto nell’ultimo terzo di campo. Ma se da questo Empoli-Roma del girone di ritorno passiamo a Roma-Empoli dell’andata, sempre di quell’anno, noterete subito assieme alla presenza di Gervinho,. Una ricerca significativa di situazioni a campo aperto da sfruttare.Anche le(che spesso rivelano la cifra stilistica di un allenatore) inevitabilmente cambiano tra Garcia e Spalletti. Fino al parossismo da entrambe le parti. Qui ad esempio, prendendo sempre la Roma di Garcia, vediamo un. I compagni non ci sono, sembra quasi non arrivino nemmeno in tempo.Pensando a, viene da chiedersi se trarrà più vantaggio o svantaggio da queste ripartenze. Il georgiano lo abbiamo conosciuto come un giocatore sì eccezionale nel dribbling ma ancheSarà più libero di inventare o banalmente più solo?, sono più slegati dal collettivo rispetto ai tridenti di Spalletti. A volte se ne stanno là, senza bisogno d’altro che delle proprie armi. Come qui sopra in Roma-Juventus, seconda giornata di quell’anno. Lancio in profondità per Iago Falque, cross per Dzeko e gol. Oppure qui sotto nel Lille campione di Francia 2010/2011. Si è parlato della differenza tra Kvara e Gervinho, ma in quella squadra giocava un certo Hazard, che per caratteristiche è molto più simile al georgiano…La Roma di Garcia non valorizzò appieno il centravanti, a volte sembrava affidarsi solo ai due esterni Salah e Gervinho, alle loro ripartenze. Quasi fosse un tridente di facciata.Tant’è vero che, quando è stato il momento,nell’anno della semifinale di Champions col Lione. Metteva. Era il 2020: ricordate come buttò fuori Sarri e Guardiola, quest’ultimo in particolare?Ecco,, lo ha detto anche in conferenza stampa che i suoi giocatori devono conoscere tanti sistemi. Non esiste solo il piano A, quello che per esempio ha fallito ai Quarti col Milan nella stagione appena terminata. Anche perché il piano A del francese non è così profondo e sofisticato come quello di Spalletti. Garcia piuttosto cancella la lavagna e passa a un altro modulo, un’altra strategia. Il sito transfermarkt sostiene che il sistema più impiegato da Garcia non sia il 4-3-3, bensì il, quello usato a Marsiglia o anche più di recente, con CR7 in Arabia. A proposito di 4-3-3 come criterio guida e del casting di De Laurentiis…