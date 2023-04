Dai compensi corrisposti a Fivelex, in cui esercita l’avvocato Alfredo Craca (attuale segretario del consiglio di amministrazione del Milan), agli oltre 16 milioni dati il 12 gennaio del 2023 ad Elliott Associates Lp ed Elliott International Lp come «Repayment Efthimios Gazidis», amministratore delegato dei rossoneri fino al 5 dicembre del 2022. E ancora - scrive Calcio e Finanza - gli oltre 12 milioni per JP Morgan e i 5 per Bank of America, gli istituti che hanno svolto il ruolo di advisor finanziari dell’operazione di vendita del Milan a RedBird, e i 230mila euro circa per Ernst & Young datati settembre 2022.– scrive La Verità –I particolari emergono dalla richiesta di Blue Skye, l’ex socio di minoranza di Elliott quando era proprietario del Milan, di dichiarare l’insolvenza delle due società lussemburghesi, la stessa Rossoneri Sport e Project Redblack, attraverso le quali il fondo statunitense controllava club. L’ex socio lamenta l’opacità di Elliott nell’affare che ha portato alla cessione del Milan a RedBird, mentre Elliott da parte sua si è detto sempre molto tranquillo e convinto di aver sempre operato correttamente. "Dopo l’annuncio della vendita di AC Milan a RedBird, Blue Skye ha avviato una serie di contenziosi frivoli e vessatori che Elliott e il co-investitore Arena Investors considerano nient’altro che un tentativo di estrarre un valore a cui Blue Skye non ha diritto.Elliott e Arena Investors difenderanno ovviamente con vigore ogni loro interesse contro le azioni frivole e vessatorie di BlueSkye, e si aspettano pienamente di avere la meglio", commentava il fondo nei mesi scorsi.Dan Zwirn, CEO di Arena Investors, in un’intervista rilasciata a Calcio e Finanza, aveva spiegato a proposito di Blue Skye di non comprendere. L’obiettivo di Blue Skye – conclude La Verità – è quello di ottenere nell’udienza fissata per il 24 maggio a Milano lo stato di insolvenza e la messa in liquidazione delle due società per poi insinuarsi al passivo.