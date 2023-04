Milan-Empoli è il terzo anticipo della 29esima giornata di Serie A che chiude il venerdì con calcio d'inizio a partire dalle 20.45 di venerdì 7 aprile. Stefano Pioli ha ritrovato ampio morale con il sonoro 4-0 rifilato al Napoli che gli è valso anche il sorpasso all'Inter al terzo posto in classifica, ma in vista del secondo scontro con gli azzurri, il primo dei quarti di Champions, le certezze vanno cementificate. Di fronte ci sarà l'Empoli di Paolo Zanetti che, con il talento e uomo-mercato Baldanzi proverà a confermare la vittoria ottenuta col Lecce che li ha riportati a +12 dalla zona retrocessione.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Milan-Empoli, con calcio d'inizio alle 20.45 di venerdì 7 aprile al Giuseppe Meazza in San Siro sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Uno (201) Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Giroud, Leao.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.