"Buffon alla Juventus per 105 miliardi, 70 più Jonathan Bachini". Era il 2001, diventò uno degli affari più importanti degli ultimi vent'anni: "Ie si è messo alle spalle quella doppia squalifica e radiazione per uso di cocaina: "Ormai sono fuori dal calcio da tanti anni, ora avrei voglia di rientrare. Mi piacerebbe prendere i patentini per allenare, o magari fare l'osservatore per qualche club"."In tanti si sarebbero buttati giù, c'è anche chi è stato in depressione dopo aver vissuto una situazione simile alla mia. Io, invece, sono sempre andato avanti a testa alta dignitosamente. Nella vita ci sono alti e bassi, e i problemi vanno sempre affrontati"."E' chiaro, ma in questo caso i soldi passano in secondo piano; prima di tutto ci sono la dignità e l'orgoglio di un uomo. La mia storia mi ha insegnato che le persone che mi vogliono davvero bene sono rimaste; altre, legate al personaggio e al conto in banca, sono sparite"."Proprio così, te lo faccio raccontare da lei".”Ho fatto una figuraccia, non ne vado molto fiera. Qui a Livorno tutti sapevano chi fosse, avrei dovuto conoscerlo anch'io. Ma quando un collega mi ha fatto vedere la sua figurina pensavo fosse stata fatta con un'applicazione del cellulare, e ho anche detto 'sì, e io sono Belen Rodriguez'. Invece era davvero lui. All'epoca eravamo molto amici, ma non mi disse mai nulla della sua storia; ho apprezzato molto la sua umiltà"."Sicuramente avrei giocato qualche anno in più, avrei potuto finire in modo diverso. Quello che è successo mi fa ancora male, è un episodio che mi porterò dentro per sempre"."Ce ne sono stati tanti, da Zidane a Baggio, passando per Del Piero e Guardiola. Difficile sceglierne uno solo"."Mi viene in mente una situazione carina con Guardiola, a Brescia. Durante un allenamento mi disse che mi invidiava, ma non riuscivo a capire come un giocatore che aveva vinto di tutto potesse invidiare me; mi rispose dicendo che non riusciva a dribblare l'avversario come facevo io"."No, non sento più nessuno. Se le amicizie non vengono coltivate negli anni poi ci si perde, soprattutto cambiando squadra. Un amico però mi è rimasto: è Edoardo Piovani, team manager del Brescia"."Sì, lo guardo da fuori ma non assiduamente. Diciamo che seguo solo i big match"."Un grande dispiacere, soprattutto perché erano due uomini ancora giovani. Fa male a livello umano, al di là del calcio"."Io non ho mai pensato a eventuali rischi, perché personalmente non ho mai assunto sostanze pericolose. Prendevo qualche antidolorifico e integratori, ma nulla di più. Fortunatamente non ne avevo bisogno"."Non avrei problemi a dirlo, ma sinceramente non ho visto nessuno prendere sostanze dopanti. Se poi c'è chi l'ha fatto in altri contesti non lo so, ma davanti a me non è mai capitato".