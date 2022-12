Gennaio si avvicina e con esso la sessione invernale del mercato, pronta ad accendere i sogni dei tifosi. Quelli delsono assorbiti dalla trattativa per il rinnovo die per quello di, ma intanto qualcuno si chiede se ci sia realmente spazio per un grande colpo nelle prossime settimane, concome sogno nel cassetto. C'è questa possibilità?. Prendiamo in esame le ultime tre stagioni, dalla 2019/20 in quanto prima conal comando delle operazioni dopo il breve regno con Leonardo che, nel gennaio 2019, aveva portato in rossonero il duo. Nelle tre sessioni invernali seguite a quella, il Milan si è sempre mosso mantenendo una linea di condotta coerente: colpi sì, ma solo se strettamente necessari alla squadra di Pioli o particolarmente meritevoli in prospettiva.- E' così che, nel 2020, a Milanello arrivano due leader comeper ridare slancio a una squadra atterrita dal 5-0 di Bergamo e con evidenti difficoltà. Con loro arriva, rivelatosi poi prezioso nelle cavalcate per il ritorno in Champions e verso lo scudetto, e. E' anche il gennaio delle cessioni, perché a salutare il Diavolo sono(con 24 milioni la cessione più ricca di Maldini, seguita di poco da quella di Paquetà),, più i prestiti di(ingaggi esclusi), per accontentare le esigenze di Pioli. Sono tre quelli che arrivano il gennaio seguente, uno per reparto: in difesa(prestito oneroso, poi sarà riscattato a fine stagione: operazione complessiva intorno ai 30 milioni), a centrocampo(prestito) e in attacco(parametro zero) per dare fiato a Ibrahimovic. Un mercato in entrata a costo immediato quasi zero così come le uscite (). Fino al 2021 quindi il Milan compra a gennaio, ma nel 2022 (anno dello scudetto) qualcosa cambia:davanti, un investimento per il futuro che non porta effetti immediati se non prendere numericamente il posto di, scaricato dopo pochi mesi. Non che Maldini in realtà non abbia cercato un altro colpo,a Pioli dopo il grave infortunio al ginocchio di Kjaer:, poi trattato senza successo anche l'estate seguente, era il primo nome in cima alla lista, seguito da due-tre alternative. Ricerca accesa conclusa con un nulla di fatto, per due motivi: costi che il Milan non aveva intenzione di sostenere (complici anche uscite nulle, con Plizzari in prestito e Conti svincolato), ma anche la decisione di puntare con forza su, mossa poi premiata dall'ottimo rendimento del francese, cruciale per la conquista del 19° titolo nazionale.- Il passato aiuta quindi a tracciare la 'linea Maldini', contrario a movimenti massicci ma non a colpi mirati, anche onerosi come Tomori se ritenuti meritevoli dell'investimento. Non solo quello tecnico, ci sono altri due aspetti con cui il Milan deve fare i conti, specialmente in questa finestra. Il primo è dato dall'attenzione al bilancio, senza grandi cessioni in vista se non partenze legate ad esuberi (in cima, poi valutazioni sue uno tra), a meno di clamorosi sviluppi sui fronti Bennacer e Leao, al momento non previsti, sono complicati grandi investimenti immediati., quella per la Champions (agli ottavi c'è il Tottenham) che potrà subire pochi ritocchi e già in estate erano stati sacrificati nuovi acquisti (Adli, Thiaw e Vranckx) oltre agli infortunati Ibrahimovic e Kjaer: in questo senso è possibile il loro inserimento, ma qualcuno dovrebbe fare spazio e lo stesso discorso sarebbe da applicare a eventuali nuovi arrivi. Tutte riflessioni nella testa della dirigenza rossonera: il Milan e Maldini si preparano per gennaio.