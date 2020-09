Quella che si avvia alla conclusionee al desiderio legittimo di frequentare nuovamente i salotti buoni dell'Europa calcistica attraverso la riconquista di un posto in Champions League., tanto per cominciare. Poi i discorsi avviati per riportare in rossoneroe le piste battute per regalare a Pioli un nuovo terzino destro in caso di uscita di Calabria e un'alternativa in più per quanto concerne i centrali difensivi. Non è soltanto una lista della spesa, ma anche- Sarebbe questa la perfetta chiusura del cerchio, di un mercato chehanno saputo portare avanti sin qui senza esitazioni e con ottimo senso tattico, considerando i tempi ristretti e le poche risorse economiche a disposizione. Da sempre considerata come, quella di più difficile soluzione e che è destinata a tenere banco nelle prossime settimane. Perché, se da un lato c'è un ragazzo che ha più volte ribadito il suo forte legame col Milan e il desiderio di farne parte ancora a lungo, dall'altra- A 21 anni e dopo un'annata nella quale si è espresso da fuoriclasse, Donnarumma è a tutti gli effetti uno dei riferimenti nel suo ruolo e la prossima estate - a differenza che in passato - potrebbe prospettargli diverse possibilità qualora decidesse di cambiare maglia.. Per non perdere altro tempo prezioso, mentre parallelamente prosegue la costruzione di una squadra che vuole regalare a se stessa e al suo straordinario numero uno un posto in Champions League. La certezza delle idee e un futuro all'insegna della stabilità, concetti forse persino più importanti dell'entità del prossimo ingaggio o della clausola rescissoria che Raiola spera di inserire.