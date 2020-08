Il Pescara cerca un nuovo attaccante. Come scrive PescaraSport24.it, nel mirino del club abruzzese ci sono diversi profili: la prima scelta è Pietro Iemmello, di proprietà del Benevento, retrocesso col Perugia in questa stagione, le alternative sono Niccolo Giannetti della Salernitana e Matteo Ardemagni del Frosinone. Per quanto riguarda i giovani, l'Atalanta potrebbe mandare in prestito in Abruzzo Roberto Piccoli, classe 2001, gioiellino della Primavera orobica.