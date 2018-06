Cristiano Ronaldo sta attraversando un momento magico. La vittoria della Champions League con un percorso da protagonista non ha chiuso l'annata della stella del Real Madrid che all'ultima (probabilmente) apparizione ai Mondiali ha deciso di voler lasciare il segno. E la tripletta segnata alla Spagna che ha portato il Portogallo a ottenere il 3-3 finale è il chiaro segno di quanto CR7 sia lanciatissimo.



Ma in carriera, dentro e fuori dal campo, Cristiano Ronaldo di gol ne ha segnati tanti uno più bello dell'altro. Come la relazione con Irina Shayk, ma anche i flirt con Nereida Gallardo, Cristina Buccino e Raffaella Fico e arrivando fino a Gerogina Rodriguez la mamma della sua ultima bambina Alana. Gol a raffica in campo e gol a raffica fuori. E che gol! ecco le più belle nella nostra Gallery