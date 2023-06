Quante volte vi abbiamo raccontato e scritto questa semplice frase nel corso di questa stagione, e quante volte questa frase è stata il preludio per un cambio di casacca. E con l'apertura del mercato verranno ufficializzate le operazioni per quei giocatori (non per forza a scadenza)la Serie A (in Italia () a gratis, a parametro zero. Ci sono però tantissimi altri talenti che ancora non hanno preso una decisione, o non hanno avuto la proposta più giusta per loro- Non considereremo i vari Isco, James Rodriguez e Maksimovic, che sono svincolati, ma che lo sono già da gennaio, ma solo coloro i quali vedranno scadere il proprio contratto alla mezzanotte di oggi. E nell'elenco, lunghissimo a onor del vero, ci sono anche tanti talenti che potrebbero rappresentare un'occasione di mercato da portare avanti nei prossimi giorni (ricordate l'affare-Roma? Da svincolato firmò addirittura il 20 luglio. O ancora? Arrivò addirittura il 28 agosto).Da Kamada (trattato dal Milan) a Zaha (Roma e Lazio), da Cuadrado (dice addio alla Juve) ad Adama Traoré (Napoli e Milan) scorri per gli svincolati di lusso che potrebbero far comodo ai club di Serie A.