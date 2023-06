C’è un nuovo candidato in attacco per la. È Wilfried, che si libererà dala fine giugno. Ivoriano, classe ‘92, fa gola a diversi club e per questo non si preannuncia come un’operazione facile. Ma i biancocelesti hanno comunque sondato il terreno, perché di colpi in attacco ne hanno in progetto due in estate e il budget, nonostante gli introiti della Champions, non è illimitato.Zaha nasce come ala sinistra, ma può giocare anche come centravanti e, all’occorrenza, adattarsi pure sul lato opposto.(è alto 1 metro e 80). In stagione ha segnato 7 gol e realizzato 2 assist. Si tratta quindi di un jolly offensivo per allungare le rotazioni di Sarri in tutti i ruoli del tridente, ma anche per aggiungere centimetri e peso quando serve in area di rigore.La concorrenza come detto è tanta.Zaha valuterà tutte le opzioni sul tavolo, compresa quella biancoceleste che comunque non arriverà mai a pareggiare i circa 6 milioni di euro che il calciatore percepiva dal club londinese.(come da prassi quando si trattano i giocatori a parametro 0). Considerate però le difficoltà nel trattare a prezzi inferiori ai 20 milioni tutti i profili accostati fino a oggi alla Lazio, la pista dell’ingaggio di un giocatore svincolato è da tenere sott’occhio nelle prossime settimane.