Primo febbraio, è tempo di guardare al futuro. La finestra invernale di calciomercato si è appena chiusa, da oggi chi è in scadenza il prossimo 30 giugno può firmare un contratto con una nuova squadra. La crisi economica aggravata dalla pandemia ha cambiato alcuni equilibri, sono molti i big che non hanno ancora rinnovato o hanno deciso di non farlo. Per ragioni economiche o semplicemente per nuovi stimoli, che spesso una nuova sfida può regalare. La top 11 dei giocatori in scadenza nel 2022 scelta da Calciomercato.com assomiglia molto a un Dream Team, una formazione della quale non fa parte chi sa già dove giocherà il prossimo e attende solo di ufficializzarlo. Per intenderci, non troverete giocatori tipo ​Kylian Mbappé, che vestirà la maglia del Real Madrid, o Marcelo Brozovic, per il quale la firma sul rinnovo è sulla una questione di giorni.



Nella gallery la top 11 con modulo 3-4-3: