È questo il messaggio che viene da due recenti esternazioni che, rese da personaggi del calcio italiano in contesti diversi, convergono verso il medesimo concetto:Nella migliore delle ipotesi è un incompetente che parla di cose fuori dalla sua portata. Nella peggiore, è un traditore della patria calcistica. Comunque sia, è un soggetto che sta facendo qualcosa d'innaturale e perciò si macchia di colpa imperdonabile.Delle due esternazioni cui facciamo riferimento, la prima e più rumorosa è stata quella di, che lo scorso 26 novembreIn conferenza stampa, seduto accanto al tecnico Eusebio Di Francesco, ha detto cheperché “ci capisce poco”. Ciò che in parte è anche vero, poiché la gran parte del popolo tifoso non ha e non può avere una conoscenza tecnica approfondita del calcio. Ma esiste anche una frazione di sostenitori e appassionati che, invece, è capace di tener botta più che degnamente su quel versante. E poiché (nonostante i mortiferi adanismi) il calcio non è una scienza complessa, non c'è proprio alcun senso nell'assumere un atteggiamento à la Roberto Burioni. Perché è corretto dire che la scienza non è democratica, dato che in pochi possono maneggiarne con competenza le singole branche e intervenire nel dibattito con la dovuta perizia. MaAggiungiamo che, visti i risultati collezionati dalla Roma dopo quell'esternazione, Kolarov avrebbe fatto meglio a star zitto due volte.pubblicata tre giorni fa sul profilo. Ritenendo di dover caricare squadra e ambiente,Quando invece il Bologna se la porta da sé, la sventura. E senza alcun bisogno di ausilio. Se il campionato si concludesse oggi, la squadra rossoblu retrocederebbe. E quel che è più, andrebbe in B con pieno merito per quanto ha fatto vedere fin qui. Aggiungiamo a ciò il fatto che quella bolognese sia una tifoseria molto esigente in termini di qualità del gioco, e ecco che il quadro si completa.E poi ci dicano pure se per caso non sognino stadi popolati da clienti. O da figuranti disciplinati, che salutino sconfitte e retrocessioni con cori gospel.