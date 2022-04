Dalla Juve alla Juve. Per Alexis Sanchez, in un paio di mesi è cambiato un po’ tutto. L’attaccante cileno, decisivo nella conquista della Supercoppa italiana a gennaio, con gol allo scadere dei supplementari, nelle ultime settimane ha fatto un passo indietro nelle scelte di Inzaghi. Ultima ruota del carro nerazzurro o quasi, avanti nelle gerarchie offensive al solo Caicedo, l’attaccante è rimasto in panchina sia nella decisiva sfida scudetto dello Stadium contro i bianconeri, che nella vittoria che ha rilanciato i nerazzurri nella corsa scudetto, contro il Verona.



QUALE FUTURO - Prospettive cambiate in poco tempo. Da "leone in gabbia" nella Supercoppa contro la Juve alle ultime panchine in Serie A, passando per l’espulsione contro il Liverpool negli ottavi di Champions, Alexis Sanchez fa riflettere l’Inter. La società valuta e cerca di capire per il futuro. Sanchez è un classe ’88 e guadagna 7 milioni netti a stagione, ma trovare un calciatore dalle stesse qualità sarebbe complicato per i nerazzurri. In ogni caso, nonostante l’indolenza mostrata dal cileno in alcuni periodi. L’ex Udinese ha giocato finora 1201 minuti in stagione (suddivisi in 31 presenze, Supercoppa compresa) e si è rivelato spesso fondamentale per Simone Inzaghi e per l’attacco, offrendo imprevedibilità, spunti e nuove soluzioni a gara in corso. Il suo contratto scade nel 2023, ma per proseguire il rapporto la partita resta aperta. Nonostante lo scarso impiego delle ultime settimane.