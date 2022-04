Intervistato da Radio Rai, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha espresso la propria opinione in merito allo Stadio San Siro e al nuovo impianto che le due squadre di Milano, Inter e Milan, vorrebbero per costruire



Il nuovo San Siro potrebbe essere fatto a Sesto San Giovanni. Cosa ne pensa?

"Entrare dentro questo vespaio non è una cosa da fare. Sembrava andasse tutto tranquillo, poi sono sorti problemi. Sesto San Giovanni è una zona ottima per uno stadio ma sarebbe brutto per Milano. La necessità di carattere economico c'è, vedremo. Tenere lì un monumento come San Siro sarebbe inutile, non voglio difenderlo ma è ancora valido e quando si entra lì dentro si sente la passione di sempre, un luogo dove sono state scritte pagine incredibili".