Amarsi e odiarsi a Roma, su quella speciale e particolare sponda del Tevere che si chiama Lazio. Sotto il peso di una storia millenaria, la capitale biancoceleste inghiotte e rigetta. Per questo vi propiniamo i più amati idoli biancocelesti e i loro rivali, le nemesi del mondo Lazio. Una scelta difficile, abbiamo dovuto fare rinunce e aggiunte, correzioni e sintesi.

Calciomercato.com ha selezionato 10 cuori biancocelesti e altrettanti rivali, da votare in due sondaggi.



I 10 più amati del mondo Lazio - Per questo motivo scegliere per amore, solo per amore 10 fatti, personaggi o episodi che hanno segnato la storia della Lazio non è stato per nulla facile. Di Lazio ci si ammali inguaribilmente, diceva qualcuno, ma è un sentimento forte che è anche ricambiato: i tifosi si sono innamorati persi di tante storie, situazioni, persone, uomini ed eroi. E li hanno eletti per sempre, come sigilli sul braccio, se li sono tatuati, la sera gli dedicano un pensiero, o un fioretto. Per questo ho deciso di accorpare 3 grandi squadre: le due Scudettate, la Lazio 1974 e la Lazio del 2000. Troppi i visi, gli allenatori vincenti Eriksson e Maestrelli, il "maestro" cantato ancora nei cori all'Olimpico. Ho inserito una squadra bonus: il Liverpool del 1984 ha sventato un grande dolore per tutto il popolo biancoceleste. Chiaramente Roma è così: vive anche dell'eterno e feroce dualismo tra le squadre della città. E la più grande disgrazia sportiva dell'una, non può che essere godimento e gioia per l'altra. I grandi bomber Silvio Piola e Beppe Signori non potevano mancare: e segnano sempre loro, davvero. L'uno è la storia d'Italia, l'altro ha fatto innamorare folle di ragazzini anni '90 col suo rigore da fermo e i suoi gol a raffica. Entrerà anche Immobile, un giorno, Chinaglia l'ho messo nella sua banda di pazzi, ne è escluso invece Bruno Giordano: è stato forse il più talentuoso attaccante di sempre, ma in molti hanno delle difficoltà ad accettare il suo legame con la storiaccia infame del calcioscommesse. Era giovanissimo, forse fu messo in mezzo, ma quella storia puzza troppo. Vale per lui, per Wilson, e per chiunque altro. Nell'elenco non possono essere esclusi due grandi derby: il ritorno di Di Canio, dal gol da 18enne sotto la Nord alla zampata a fine carriera quasi, su lancio di Liverani, fino ad arrivare alla fine di Coppa Italia del 2013, quel gol di Senad Lulic che ha spalancato sotto il suo piede destro l'impronta della leggenda. E poi la Lazio di Eriksson, Nesta l'unico vero capitano (era in lizza), il gol di Calori sotto il diluvio di Perugia, l'annuncio alla radio: "Sono le 18.04 minuti, la Lazio è campione d'Italia". Un inno al passato e uno al presente: un omaggio a Bob Lovati, anima della Lazio (ci sarà posto anche per Manzini, un giorno) e Simone Inzaghi, che ha indici di gradimento presenti livello "santo subito", ed è facile capire il perché.



I 10 più odiati del mondo Lazio - Ovviamente non può mancare in questa speciale classifica di bile e amarezza e sensazioni forti il rivale di sempre, il più forte dei loro, quel Francesco Totti incubo dei derby (sempre in forse, sempre in rete), tra cucchiai, esultanze con magliette variegate e altre amenità. Anche il suo primo antagonista, quell'avversario di mille battaglie, Alessandro Nesta, è in questa triste lista: il suo passaggio al Milan ha segnato il passaggio dall'era Cragnottiana ad un periodo molto duro e doloroso, ma soprattutto è stato improvviso, traumatico, indimenticabile. In un unico calderone calcioscommesse e gli anni di B: tra le cose più oscure della storia della Lazio, dovevano esserci a rimestare tra i dolori. C'è spazio anche per l'era Ballardini, ad un passo dal baratro in campionato ed esageratamente aziendalista nelle vicende delicate di Pandev e Ledesma (vicino alla top ten dei più apprezzati, umile e silenzioso). Mi sono concesso un piccolo excursus politico-sportivo: da Andreotti a Malagò, sono stati tantissimi i tifosi giallorossi al potere, che si sono spesi in qualche modo (agli occhi dei laziali, beninteso) o non hanno mai nascosto la loro fede giallorossa. Sono il simbolo di quel "Palazzo" spesso osteggiato dai rivali di sempre, ma poi in fondo frequentato. Due lampi di storia: il passaggio del campionissimo Manfredonia alla Roma, proprio alla Roma per molti tifosi della Lazio è stato un colpo al cuore. Mai come il gesto dell'ombrello della signora Cecchi Gori, un rigore non dato a Salas a Firenze: due facce di Scudetti mancati e biliose vendette consumate vicino all'Arno. A proposito di Roma: purtroppo c'è pure lo Scudetto scucito da Totti e Batistuta (e Nakata) nel 2001, infine due provocazioni: i mercati mancati (dall'acquisto di Vignaroli per rinforzare la Lazio in Champions a Keita prima punta a Leverkusen fino al fax rotto, Yilmaz, Honda, Rivaldo, Ronaldo e via discorrendo), e lui, Claudio Lotito. Odiato e amato, ultimamente difeso e coccolato ma inizialmente avversato con ogni mezzo, con ogni ugola, con ogni possibile tensione nervosa. In qualche modo ha attirato fiumi di sentimenti fortissimi, immensi, tenaci e impetuosi. E lo fa ancora.



L'idolo del cuore

1. Il "maestro" Maestrelli e la banda del '742. Simone Inzaghi3. Beppe Signori4. Liverpool dell'845. I ragazzi del -96. Silvio Piola7. Lulic 718. Bob Lovati9. Je hai fatto male Paolè, je hai fatto male ancora una volta10. Sono le 18.04 minuti e la Lazio più forte di sempreL'avversario di una vita1. Totti (magliette, cucchiaio, esultanze)2. Nesta al Milan3. 11 anni di B e il calcioscommesse4. Romanisti al potere5. Ballardini6. Claudio Lotito prima di ravvedersi7. Manfredonia alla Roma8. L'ombrello della signora Cecchi Gori e il rigore non dato a Salas9. Lo Scudetto della Roma l'anno dopo10. Il calciomercato mancato (Vignaroli in Champions, fax rotto etc etc)